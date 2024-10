Consiglio Regionale. Sospiri sulla visita del vicepremier Tajani al Liceo Marconi di Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “G7, Cooperazione Internazionale, solidarietà tra i Paesi, Pace e futuro: sono questi i temi toccati dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani nella lezione straordinaria e imprevista agli studenti del Liceo Marconi di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Un momento simbolico, all’interno del grande contenitore dell’Assemblea plenaria del G7, che ha soprattutto voluto rappresentare il saluto a tutti gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici che ogni giorno lavorano sulla formazione dei nostri giovani, non solo quella didattico-professionale, ma soprattutto formazione umana, per la crescita di uomini e donne che abbiano valori e principi sani”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri presente stamane alla visita del Ministro Tajani al Liceo Marconi – precisa il comunicato. “Trentacinque minuti di dialogo aperto, libero, concreto – ha sottolineato il Presidente Sospiri – che hanno portato gli studenti dentro i lavori del G7, che per la prima volta nella storia si stanno svolgendo a Pescara a due passi dalla scuola stessa – si legge sul sito web ufficiale. E per i ragazzi è stato un bagno di realtà e conoscenza di altissimo valore, uno strumento unico per meglio comprendere le notizie di politica internazionale e i conflitti che stanno affliggendo la nostra quotidianità entrando direttamente nel cuore di quelle dinamiche che li stanno determinando, ma anche comprendendo l’impegno del mondo per raggiungere il traguardo della pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ed è stato il Vicepresidente Tajani a dettare le linee e i percorsi, per poi affrontare il tema della fame nei paesi in guerra, e l’impegno dell’Italia nel progetto Gaza for food per tentare di salvare le popolazioni civili – aggiunge la nota pubblicata. E poi il problema Africa, dove i bambini hanno un’aspettativa di vita di appena due anni, temi che gli studenti hanno ascoltato nel silenzio più assoluto, prestando massima attenzione, e soprattutto dimostrando una empatia e una emozione che sono sintomi della consapevolezza di quanto stavano vivendo – Pescara in occasione del G7 sta dimostrando un’accoglienza e una capacità organizzative di livello eccezionale, segno che tali eventi di portata mondiale possono essere ospitati e concentrati sul nostro territorio”. (com/red)

