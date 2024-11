Consiglio Regionale. Sospiri sull’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area di risulta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La primavera 2025 porterà con sé l’avvio dei lavori di riqualificazione e riconversione definitiva delle aree di risulta dell’ex stazione ferroviaria di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. I finanziamenti garantiti dalla Regione Abruzzo hanno infatti permesso l’aggiudicazione del primo lotto di opere, ovvero la progettazione esecutiva dell’intero intervento, e la realizzazione di 800 parcheggi e del Parco, quest’ultimo finanziato con i 4 milioni di euro della Fondazione PescarAbruzzo – recita il testo pubblicato online. Merito della sinergia e della filiera istituzionale, ma il primo ringraziamento va al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che ha riversato su Pescara un’attenzione straordinaria per un’opera lungamente attesa e corteggiata, e che ora si appresta a vedere sorgere l’alba”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri durante la conferenza stampa odierna convocata per ufficializzare il primo blocco di interventi inerenti alle aree di risulta – “L’operazione segue tre direttrici – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: innanzitutto, dopo anni di obiettivi falliti, il Governo Marsilio riuscirà a consegnare la nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara, una mission che ha previsto anche la cessione per cinquant’anni al Comune di Pescara delle aree dell’ex Cofa, 2 ettari fronte mare, per la promozione di un progetto con Confindustria e Università d’Annunzio, un progetto passato dall’essere finanziabile all’essere finanziato – A oggi tutte le opere previste sulle aree di risulta derivano dalla Regione Abruzzo, fin qui parliamo di fondi regionali, dai fondi Masterplan del Governatore D’Alfonso sino a Marsilio-amministrazione Masci, e una minima quota parte farà capo alla Fondazione PescarAbruzzo – riporta testualmente l’articolo online. E a me pare di poter dire che intanto già abbiamo dato concretezza a un fatto positivo, ossia la bonifica ambientale e, oltre alla sede regionale, andremo a completare anche la riqualificazione del parco, la nuova viabilità, realizzeremo il secondo silos per un importo non diverso da quello inerente alla realizzazione della sede – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi finalmente abbiamo nomi, cifre, date e scadenze: sappiamo che la progettazione esecutiva e le opere sono state aggiudicate per 8milioni 300mila euro al Consorzio Stabile Agoraa di Catania, che si avvarrà anche di una TS di Messina; sappiamo che la progettazione sarà affidata a un gruppo di professionisti con capofila un team di Torino; sappiamo che la progettazione costerà 246mila euro, e che si è già generata un’economia di circa 1milione 600mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Sappiamo che i progettisti avranno 4 mesi di tempo per dare forma e concretezza all’idea iniziale e che i lavori in tutto termineranno in 453 giorni, poco più di un anno, restituendo a Pescara un parcheggio da 800 posti e il Parco attrezzato, dunque tra maggio e giugno vedremo le ruspe in azione – Parallelamente andremo avanti con il progetto della nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara, dotando dunque la città di opere, servizi e attrezzature, grazie alla piena operatività della coalizione di centrodestra”. (com/red)

