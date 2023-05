Consiglio Regionale. Stella: ancora 429 matricole senza borsa di studio

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “In Abruzzo ci sono ancora 429 matricole dell’Università Chieti/Pescara senza borsa di studio – recita il testo pubblicato online. Il dato, riferito al 30 aprile 2023, mette in evidenza, ancora una volta, l’enorme pressapochismo che la Regione a trazione centrodestra dimostra sul diritto allo studio dei giovani universitari – precisa il comunicato. È di poche settimane fa l’ennesima manifestazione degli studenti abruzzesi che hanno chiesto alla Regione di fare il proprio dovere, protesta raccolta ancora una volta dal Movimento 5 Stelle che in questi anni ha più volte denunciato i continui ritardi sulla programmazione delle risorse necessarie per una copertura totale degli aventi diritto – riporta testualmente l’articolo online. Ogni anno la storia si ripete: centinaia di studenti che aspettano decine e decine di mesi e di fronte a questi ritardi rischiano di abbandonate gli studi – La Regione ha il dovere di trovare una soluzione immediata e attuare subito la programmazione dei fondi per il 2023/2024, che deve essere pianificata in questi mesi, e non a fine anno come accaduto con i 5 milioni di euro stanziati nell’ultima legge di bilancio, se si vuole evitare che, come troppo spesso accade, molti giovani scelgano di studiare altrove – si apprende dalla nota stampa. I nostri Atenei rappresentano un pilastro importante per la crescita culturale dei nostri ragazzi, la lentezza con cui il centrodestra fornisce risposte è inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi continueremo, come abbiamo sempre fatto, a mantenere alta l’attenzione su questo tema, visto che se qualche spiraglio di luce si è visto è stato solo grazie alle nostre continue battaglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non saranno tollerati ulteriori annunci e promesse vuote, è il momento che la Regione inizi a fare il proprio dovere” così il Consigliere regionale M5S Barbara Stella – (com/red)

