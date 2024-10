Consiglio Regionale: ultime news. Gatti e Mariani: il Delfico torni nella disponibilità di studenti e scuole

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Abbiamo letto con grande attenzione le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo in merito al futuro del Liceo Delfico e seguiamo con attenzione la richiesta dello stato di emergenza formalizzata nella giornata di ieri dal Comune e dalla Provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiediamo però che, al di là da quelle che saranno le future scelte in merito allo storico edificio sito in piazza Dante, si proceda con determinazione a produrre tutte le perizie atte a formulare l’istanza di revoca del sequestro della scuola ed a tutelare gli interessi degli studenti, delle loro famiglie, dei commercianti del centro storico e dell’intero territorio teramano affinché siano ridotti al minimo i disagi per una comunità che, in queste settimane, deve fare i conti con gli ovvi disservizi legati allo spostamento di migliaia di ragazzi, alla ricerca di spazi idonei, alle lezioni pomeridiane ed ai conseguenti disagi nel trasporto pubblico scolastico per quanti si spostano dai vari angoli della nostra provincia – viene evidenziato sul sito web. Pur avendo idee politiche diverse su molti aspetti, in queste situazioni che riguardano gli interessi della nostra collettività riteniamo che la politica, quella con P maiuscola, debba assumere atti di responsabilità verso il proprio territorio; siamo quindi certi che le istituzioni che in questa situazione giocano un ruolo principale sapranno mettere al centro della propria azione amministrativa quei soggetti che stanno subendo i maggiori disagi da questa vicenda trovando le soluzioni più idonee per tutelare i nostri ragazzi e il futuro di una istituzione, il “Delfico” appunto, che tanti anni orsono ci ha visto tra i suoi banchi ed al quale siamo ovviamente legati a doppio filo – aggiunge testualmente l’articolo online. A tal proposito, diciamo fin d’ora, e con molta chiarezza, che se l’edificio dovesse tornare libero, nelle more dei lavori di adeguamento già previsti, lo stesso dovrà necessariamente tornare nella piena disponibilità degli studenti e delle scuole; diversamente non si capirebbe il senso delle iniziative tese alla revoca del sequestro – recita il testo pubblicato online. Allo stesso modo, l’appello che condividiamo, rivolto al Presidente della Provincia, è quello, condiviso non solo dal mondo della scuola ma da tutta la città, di evitare in ogni modo lo spostamento degli studenti fuori dal centro, trovando soluzioni alternative che peraltro sembrano essere agevolmente percorribili”. Così in una nota congiunta il presidente della Commissione Sanità – Sicurezza sociale e del lavoro – Previdenza – Istruzione – Musei e Biblioteche – Beni culturali – Problemi gioventù – Sport – Pari opportunità, Paolo Gatti e il presidente della Commissione di Vigilanza Sandro Mariani – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it