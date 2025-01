Consiglio Regionale: ultime news. Giorno della Memoria, iniziativa dello IASRIC in programma all’Emiciclo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC) celebra il “Giorno della Memoria” 2025, 80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz – Birkenau, con un convegno in programma questa mattina dalle ore 10 alle ore 12:30, nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – La manifestazione – che ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo e del Comune dell’Aquila – è aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di una rappresentanza degli alunni degli Istituti superiori cittadini – Dopo i saluti delle autorità, sono in programma gli interventi del presidente dell’IASRIC Carlo Fonzi (La memoria della Shoah: l’impegno dello IASRIC) e degli storici dell’Università del Molise, Costantino Di Sante (Auschwitz e il sistema concentrazionario nazionalsocialista) e Giuseppe Lorentini (Dai campi di concentramento fascisti in Abruzzo ad Auschwitz).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it