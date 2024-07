Consiglio Regionale: ultime news. Giubileo 2025, al lavoro per disegno di legge

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Un testo di legge regionale per far trovare l’Abruzzo pronto all’ importantissimo evento del Giubileo 2025. Siamo al lavoro, io e l’assessore regionale Roberto Santangelo, gia’ dallo scorso mese di marzo, anche grazie alla sollecitazione dell’ assessore e del consigliere comunali di L’Aquila, Ersilia Lancia e Livio Vittorini”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “La Regione Abruzzo- prosegue l’esponente FdI – fornirà un adeguato supporto ed un impulso determinante per la massima riuscita dell’atteso Giubileo”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

