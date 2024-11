Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo M5S: “Regione Abruzzo intervenga a tutela di lavoratori e lavoratrici Sky Service”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Apprendiamo dagli organi di stampa, grazie al comunicato firmato dalle segreterie territoriali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti Abruzzo, del possibile licenziamento degli addetti alle pulizie della Sky Service, attualmente operanti nello stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona e il cui contratto scadrà il 31 dicembre di quest’anno – recita il testo pubblicato online. L’ennesima notizia allarmante che desta più di una semplice preoccupazione per il tessuto economico e sociale della Valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale. Nell’esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai circa trenta tra lavoratori e lavoratrici coinvolti in questa vicenda, chiediamo a Regione Abruzzo, per tramite dell’Assessore Tiziana Magnacca, di fare al più presto luce su quanto stia realmente avvenendo – recita il testo pubblicato online. È fondamentale agire per tempo e predisporre tutte le azioni necessarie a scongiurare la perdita dei posti di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Fatto, questo, che arrecherebbe un altro durissimo colpo al territorio”. A dichiararlo sono Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. “Qualora Sky Service, attualmente appaltatrice del servizio di pulimento, dovesse disporre l’apertura della procedura di licenziamento collettivo la Regione dovrebbe farsi trovare pronta ad affrontare questa circostanza – si legge sul sito web ufficiale. Chiediamo all’Assessore Magnacca di adempiere a tutti i passaggi del caso, comprese le interlocuzioni anche informali con l’azienda, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per agire tempestivamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolar modo, qualora Sky Service dovesse dare seguito all’apertura del procedimento di licenziamento collettivo, come sembra delinearsi, Regione Abruzzo non dovrà perdere tempo e aprire il tavolo di crisi per affrontare la vicenda e garantire la dignità lavorativa ai trenta lavoratori coinvolti – precisa la nota online. I territori delle aree interne sono in grave difficoltà da anni e se non si tutelano i livelli occupazionali andrà sempre peggio – Come Movimento 5 Stelle agiremo in tutte le sedi per tutelare i lavoratori e le lavoratrici che rischiano il posto di lavoro”. (com/red)

