Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri chiede audizione del Direttore della Asl2

Attraverso una nota stampa, il consigliere regionale Francesco Taglieri torna a criticare l'operato del direttore generale della Asl2, Thomas Schael, giudicando troppo "politiche" le sue prese di posizione – "Con le sue affermazioni, il Direttore Asl ammette l'esistenza del problema – quello legato alla carenza di farmaci – ma cerca di derubricarlo a "temporaneo" o, comunque, "poco rilevante", evidenzia Taglieri che parla di dichiarazioni "insensate e irresponsabili, che male si sposano con le necessità di coloro i quali hanno bisogno di cure immediate e tempestive. Il manager parla di "gestione dei conti" e "ottimizzazioni di processi" da mettere in campo ma non spiega come e perché, ed è anche per questo che ho chiesto l'audizione, con carattere d'urgenza, in Commissione Sanità. Venga a illustrarci come intende agire per riorganizzare l'azienda, per fare fronte alle ore di lavoro tagliate al personale ausiliario, ai servizi che vengono depotenziati, e alle interminabili liste d'attesa che gravano anche sul privato, in difficoltà nel gestire l'enorme richiesta di cui deve farsi carico". Taglieri poi segnala "scarsità di provette, di set per i prelievi ematici, farmaci, personale per il piano ferie estivo, carenze di specialisti e, come menzionato dallo stesso Schael, le criticità dell'UTIC legate all'assenza di cardiologi – Inoltre continuiamo a leggere comunicati stampa firmati dalle aziende che raccontano tutt'altro, nel maldestro tentativo di addolcire una situazione tristemente amara – I cittadini sono delusi, arrabbiati e rassegnati – La gestione della sanità in Abruzzo deve cambiare radicalmente. Dal direttore Schael – conclude il Consigliere regionale – attendiamo spiegazioni in Commissione sanità".

