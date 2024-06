Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri e Alessandrini su nuovo assessore Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– I consiglieri regionali M5S, Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, dichiarano: “Accogliamo con soddisfazione la conferma nella Giunta del Comune di Teramo del nostro Assessore Pina Ciammariconi – precisa la nota online. La scelta di mantenere la coerenza del perimetro politico con la quale la coalizione di Gianguido D’Alberto si è presentata agli elettori un anno fa, è sicuramente segno di serietà e rispetto per un progetto che ha fatto da pioniere al Patto per l’Abruzzo ed ha ancora molte pagine di buona politica da scrivere per la comunità del nostro capoluogo di Provincia – si legge sul sito web ufficiale. E’ nostro dovere proseguire con serietà e dedizione affinchè questa amministrazione lavori con rinnovato slancio per ottenere i risultati che i cittadini si aspettano e che meritano – Il Movimento 5 Stelle è e sarà al fianco del Sindaco per supportarlo e per valorizzare un territorio che ha enormi potenzialità di sviluppo e di crescita – viene evidenziato sul sito web. Un augurio di buon lavoro alla nuova giunta che ringraziamo sin da ora per la collaborazione virtuosa che certamente si istaurerà a beneficio dei cittadini”. (com/red)

