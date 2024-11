Consiglio Regionale: ultime news. Terme Caramanico, Sospiri: “Lavorato ogni giorno per difendere complesso e lavoratori”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La vicenda inerente all’impianto termale di Caramanico ha un carattere di assoluta priorità per il Governo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Appena l’altro ieri il ‘caso’ dell’intero complesso e la necessità del suo rilancio sono stati oggetto di un vertice convocato dal Presidente Marsilio con il sottoscritto, i liquidatori, il sindaco di Caramanico Terme, l’assessore delegato Campitelli e le strutture regionali preposte per individuare la migliore soluzione che collimi con i tempi di legge della prossima asta per lo stabilimento e l’Hotel La Reserve che peraltro vedrà una ulteriore riduzione dei prezzi base del 25 per cento – recita il testo pubblicato online. Credo che su una tematica di valore tanto strategico non per la politica, ma per l’economia di un’ampia fetta del nostro territorio ci sia poco spazio per le strumentalizzazioni e le polemiche sterili che non forniscono alcun contributo di riflessione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo sulla vicenda – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo sempre creduto nell’efficacia dell’azione della Regione Abruzzo tesa alla riapertura delle Terme di Caramanico che rappresentano un patrimonio per la nostra economia, sia sotto il profilo sanitario che turistico – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Abbiamo lavorato ogni giorno per difendere l’intero complesso e i posti di lavoro, abbiamo seguito passo dopo passo le vicende che interessano la struttura e il nostro progetto di rilancio e rinascita che ha superato anche il giudizio dei Tribunali amministrativi – precisa la nota online. L’attuale momento di impasse non è certo attribuibile all’attuale Governo regionale che, a differenza di quanto sostenuto dal consigliere regionale Di Marco, sta semplicemente applicando la legge per quanto riguarda l’esecuzione di gare d’appalto separate per la gestione delle acque termali, per lo stabilimento e per l’Hotel. Lo sa bene il sindaco di Caramanico coinvolto in tutti i processi decisionali e al corrente di ogni passaggio che stiamo compiendo puntando all’obiettivo finale, ovvero alla restituzione del complesso al territorio – Ora abbiamo qualche settimana di tempo per riaprire tutto il fascicolo, ripassare tutte le carte, e valutare ogni opzione possibile in vista della prossima asta”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it