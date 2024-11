Consiglio Regionale: ultime news. Transizione ecologica, Campitelli: accordo tra Ateneo aquilano ed Edison

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La sostenibilità energetica oggi è fondamentale nel processo green europeo, ma ci sono diversi modi per cogliere questo obiettivo – Noi abbiamo scelto di intraprendere un percorso non ideologico ma pratico puntando sulla formazione e su nuove tecnologie per abbassare i costi dell’energia, promuovendo la competitività delle attività produttive e tutelando le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accordo quadro firmato questa mattina, nel Rettorato dell’Università de L’Aquila con Edison, conferma e rafforza questa nostra scelta”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli, sull’accordo tra l’ateneo aquilano ed Edison per una collaborazione finalizzata ad intraprendere una serie di attività sulla tematica della transizione ecologica, con particolare riguardo a quella energetica e alla decarbonizzazione dei settori economico-produttivi della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

