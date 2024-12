Consiglio Regionale: ultime news. Trasparenza e accesso agli atti, Di Primio: numerosa la partecipazione al convegno di Chieti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – Numerosa e qualificata partecipazione al convegno su “trasparenza e accesso agli atti” organizzato a Chieti, presso l’Università d’Annunzio, dal Difensore Civico Regionale avv. Umberto Di Primio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo degli eventi promossi nell’ambito delle “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo”, ha visto una significativa adesione di avvocati, tecnici,funzionari e dirigenti dei Comuni delle provincie di Chieti e Pescara, oltre a diversi partecipanti, anche da fuori regione, in collegamento – Nel corso della giornata, dopo i saluti portati dal prorettore Carmine Catenacci, sono intervenuti il prof. Stefano Civitarese Matteucci che ha tracciato il profilo giuridico e storico del difensore civico; l’avv. Umberto Di Primio che parlato delle difesa civica, tra tutela del diritto d’accesso e forme diffuse di controllo; la prof.ssa Melania D’Angelosante che si è soffermata sull’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione – Le forme di accesso, accesso documentale e accesso civico “semplice”; il prof. Gianlorenzo Ioannidesche ha invece approfondito il tema dell’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, le forme di accesso (accesso civico “generalizzato” e accesso ambientale), la tutela amministrativa nei procedimenti di accesso agli atti e, infine, il prof. Gianluca Bellomo ha focalizzato il suo intervento sull’accesso agli atti e la tutela dei dati personali – precisa il comunicato. “E’ stata una giornata di lavoro molto proficua -ha dichiarato il difensore civico Di Primio – e per questo voglio ringraziare – per il supporto organizzativo e per i contributi di assoluto pregio portati dai proprio docenti – l’Università d’Annunzio di Chieti che, da subito, ha creduto in questa forma di comunicazione/formazione sottoscrivendo con noi un accordo di collaborazione”. “Un primo appuntamento più che positivo che ci incoraggia a proseguire il percorso intrapreso in vista del prossimo evento in programma il 12 dicembre a Teramo”, ha concluso Di Primio – riporta testualmente l’articolo online.

