Consiglio Regionale: ultime news. Trasporto studenti, Blasioli: soddisfatto a metà

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Buone notizie per gli studenti pendolari delle aree interne, che anche il prossimo anno scolastico potranno usufruire di uno sconto per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente Antonio Blasioli. “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di cui faccio parte – aggiunge Blasioli – ha appena deliberato infatti i criteri e le modalità di applicazione del sostegno al pendolarismo studentesco, attraverso una riduzione del 10% sul costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Potranno beneficiarne tutti gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che risiedono nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – Una platea dunque ampliata grazie ad un lavoro che portai avanti nella scorsa legislatura regionale – si apprende dalla nota stampa. Non occorrerà presentare moduli o domande in quanto lo sconto sarà applicato direttamente dalla TUA e da tutti gli altri vettori del trasporto pubblico locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho cercato in ogni modo di incrementare la riduzione prevista in virtù del recente aumento del 20% delle tariffe, così da neutralizzare il rincaro almeno per quanto riguarda gli studenti – aggiunge la nota pubblicata. Se la somma necessaria a garantire lo sconto del 10% si aggira sui 500/600mila euro, vuol dire che con circa un milione e mezzo si potrebbe scongiurare del tutto l’aumento su biglietti e abbonamenti deliberato dalla Giunta Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. In ogni caso mi auguro che la Giunta Marsilio possa tornare indietro sulla revoca degli aumenti disposti con la delibera n. 374. E continueremo a lavorare in tal senso – conclude Blasioli – intanto però l’Ufficio di Presidenza ha assunto un impegno a valutare l’incidenza della nostra proposta sul bilancio del Consiglio Regionale – si apprende dalla nota stampa. Senza dubbio un punto di partenza per continuare a lavorare per garantire il diritto allo studio a condizioni eque”. (com/red)

