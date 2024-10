Consiglio Regionale, ultime. Recupero sottotetti, Campitelli: “Soddisfazione per sentenza Corte”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Sono molto contento che la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Governo su una nostra legge che consentiva la proroga su alcuni interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per non consumare nuovo suolo – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio l’ufficio legislativo del Consiglio regionale e i componenti della struttura della Giunta che hanno saputo far valere e difeso le esigenze che il tessuto produttivo chiedeva”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, sulla sentenza della Corte n.167/24 depositata questa mattina che dichiara inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Governo sull’articolo 26 commi 20 lett.a e 21 della Legge regionale 4/24 e dunque possono essere recuperati, ai fini abitativi, i sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022. (com/red)

