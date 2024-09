Consiglio Regionale, ultime. Riconoscimento per due abruzzesi che vivono in Australia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Nei giorni scorsi, a Casoli, è stato consegnato un riconoscimento a a due grandi abruzzesi che vivono in Australia: Tony Fini e Joe Delle Donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia si è tenuta nel Castello ducale e l’evento si inserisce nel progetto “Dalla culla al mondo – recita il testo pubblicato online. Casoli nell’anno delle radici”. Tony Fini, imprenditore di novantuno anni , ha creato una grande impresa in Australia, mentre Joe Delle Donne ha avuto una carriera di successo come amministratore a Canning. In mattinata si sono svolti i laboratori sulla storia dell’emigrazione e il dialetto all’Istituto Algeri Marino – Il progetto mira a rafforzare i legami con le comunità abruzzesi all’estero nell’ambito del “2024-Anno delle radici italiane”. E’ qunato si legge in una nota a firma del consigliere regionale, delegato del Cram, Alessio Monaco – (com/red)

