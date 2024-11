Consiglio Regionale, ultime. Riforma legge elettorale in Commissione Statuto. Ascoltato il presidente Marsilio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – “Approvazione entro il primo anno di questa legislatura”. E’ questa la tempistica che il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, immagina per la definizione della riforma della legge elettorale regionale – si apprende dalla nota stampa. Un annuncio fatto questa mattina durante l’audizione in “Commissione Statuto”, dove il Governatore ha ribadito, inoltre, i passaggi chiave del progetto di legge: collegio unico, tripla preferenza di genere, stop al “numero chiuso” di candidati nelle singole liste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il presidente di Commissione, Daniele D’Amario, ha coordinato il dibattito – riporta testualmente l’articolo online. Preoccupazioni, in particolare dalle minoranze, sono state espresse circa la sostenibilità dei costi della campagna elettorale, mentre da entrambe gli schieramenti è arrivata la richiesta di prevedere dei meccanismi che permettano la equa rappresentanza dei territori, specie delle aree interne e meno popolose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il presidente D’Amario, a chiusura dei lavori, ha invitato i Commissari a presentare le proposte per nuove audizioni, indicando il 21 novembre come data limite per le segnalazioni –

