Consiglio Regionale, ultime. Rigenerazione urbana, Campitelli: Stanziate somme ingenti. Mai come prima

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “E’ stato pubblicato ieri il bando per erogare 78 milioni di euro ai Comuni, al di sotto i 30.000 abitanti, per avviare percorsi di rigenerazione urbana – viene evidenziato sul sito web. La finalità di questo bando è promuovere la valorizzazione dei territori meno popolosi, stimolare interventi per riqualificare, talvolta riaprire, spazi ed edifici inutilizzati nei nostri borghi, paesi e città abruzzesi – precisa la nota online. Non si ricordano risorse così ingenti sul tema, che abbiano potuto destinare grazie allo sforzo del presidente della Regione, Marco Marsilio, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la firma dell’Accordo di Coesione FSC 21-27 e al lavoro della maggioranza del centrodestra abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio gli uffici tecnici della Regione, i professionisti ed il mio staff per il preziosissimo lavoro svolto”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, che ha promosso il bando sulla rigenerazione per il rilancio economico e l’aumento dell’attrattività delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Il bando prevede due linee di azione: Linea A: è dedicata alla realizzazione di interventi di limitata entità, immediatamente cantierabili, finalizzati a una rapida attuazione degli stessi, per la messa in disponibilità alla comunità locale delle aree e delle strutture edilizie interessate; Linea B: dedicata al finanziamento di proposte che permettano la riqualificazione, il recupero e il riuso di strutture edilizie e del loro immediato contesto, nell’ambito di un progetto di rigenerazione di più ampia portata”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it