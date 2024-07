Consiglio Regionale, ultime. Rinnovabili, Campitelli su Tavolo con Anci

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Già nella scorsa legislatura avevo previsto un tavolo tecnico di consultazione con ANCI, eccellente interlocutore, per condividere una strategia di coinvolgimento dei comuni, in grado di lavorare con maggiore velocità sul tema energetico – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi quella decisione presa a marzo 2024, per coordinare tutto il programma di lavoro dal dipartimento Territorio e Ambiente della Regione, si è rivelata vincente poichè permette di rispettare gli stringenti termini, imposti dal recente decreto ministeriale, per raggiungere rapidamente l’individuazione delle aree idonee peculiari in base ai vari PRG territoriali – Già ieri pomeriggio, si è svolto un incontro con il direttore Anci, Massimo Luciani, per mettere a punto un efficiente piano di lavoro – recita il testo pubblicato online. Celerità, partecipazione e velocità d’esecuzione, sono le parole d’ordine per non restare indietro su un tema dell’imminente futuro – Nella successiva fase procedurale i lavori approderanno nella competente commissione regionale”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, con delega all’Energia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it