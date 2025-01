Consiglio Regionale, ultime. RSA Montereale, il presidente della Vigilanza Mariani annuncia visita ispettiva

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: – La riqualificazione post-sisma della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale, è stata oggi all’attenzione della Commissione di Vigilanza, convocata dal presidente Sandro Mariani su richiesta delle rappresentanze sindacali della Cgil. Sono intervenuti: il segretario provinciale Cgil L’Aquila, Francesco Marrelli; il direttore amministrativo della Asl 1, Stefano Di Rocco; il direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti Asl 1, Mauro Antonello Tursini e Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, accompagnato da una rappresentanza dei sindaci dell’Alta Valle dell’Aterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti, simbolicamente, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli”, cittadini e lavoratori della struttura pubblica – In collegamento da remoto l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, con il direttore del Dipartimento Emanuela Grimaldi.Il direttore Tursini ha dichiarato di aver proposto alla Direzione generale della Asl una risoluzione in danno del contratto, a seguito delle criticità riscontrate nel corso dei lavori di riqualificazione della Rsa – viene evidenziato sul sito web. Il provvedimento, che comunque dovrà essere approvato dalla Direzione generale, è al vaglio anche dell’assessorato alla Salute, mentre il sindaco Giorgi, considerati i tempi lunghi che la comunità dovrà subire, ha sollecitato un commissariamento – riporta testualmente l’articolo online. Alla fine della discussione, il presidente Mariani ha annunciato una visita ispettiva sul cantiere – si apprende dalla nota stampa. L’altro punto all’ordine del giorno riguardava il Piano di dimensionamento scolastico 2025/2026. Nel corso del confronto sono state evidenziate alcune criticità espresse dai territori, in ragione degli accorpamenti di alcuni istituti scolastici, in particolar modo nella provincia di Chieti – precisa il comunicato. Sono stati ascoltati Fabio Adezio, sindaco di Miglianico; Assunta Fagnilli, sindaco di Quadri e Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria – A seguire le rappresentanze sindacali Davide Desiati, segretario CISL-scuola Abruzzo Molise e Candido Calabrese, FLC-CGIL; e la dirigente scolastica dell’Istituto tecnico statale economico e tecnologico “Filippo Palizzi”, Nicoletta Del Re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha concluso gli interventi Massimiliano Nardocci, direttore Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’argomento sarà di nuovo trattato in una prossima seduta, alla presenza dell’assessore Roberto Santangelo, assente questa mattina per motivi istituzionali.La seduta si è conclusa con l’audizione del presidente dell’ente porto di Giulianova, Valentino Fabrizio Ferrante, in merito alla riattivazione del servizio distribuzione di carburante nell’infrastruttura portula – si apprende dal portale web ufficiale.

