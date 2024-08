Controllo decoro, avviso su attività non autorizzate

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Comune per svolgere attività on la presente si comunica alla cittadinanza che il Comune non ha incaricato alcuna associazione e alcun soggetto esterno a svolgere attività di controllo e ammonizione né sul decoro della città, né su ordinanze firmate dal sindaco inerenti la pulizia cittadina e le deiezioni canine – Tali attività vengono svolte formalmente dalla Polizia Locale e dagli addetti di Formula che sono l’unico riferimento dell’Amministrazione sulla pulizia della città e che hanno la possibilità di sanzionare comportamenti scorretti.

