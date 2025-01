“Controllo di Vicinato”: domani a San Pelino incontro con la popolazione dell’assessore Cinzia Basilico e il Comandante della Polizia Locale Luca Montanari

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nuovo incontro di informazione e formazione per lo sviluppo e l’applicazione concreta del progetto “Controllo di Vicinato” a cui il Comune di Avezzano ha aderito con il protocollo firmato, la scorsa estate, con la Prefettura dell’Aquila – L’appuntamento è fissato per domani nella frazione di San Pelino, alle ore 20,45, nella sala parrocchiale della popolosa frazione di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro parteciperanno l’assessore alla sicurezza, Cinzia Basilico,il consigliere Ernesto Fracassi e il Comandante della Polizia Locale, Luca Montanari – precisa il comunicato. Quello di San Pelino, segue una serie di incontri che l’Amministrazione di Avezzano ha programmato in tutti i quartieri e frazioni di Avezzano per informare e formare i cittadini su questo nuovo strumento, in particolare chi vorrà far parte dei gruppi che si impegneranno nel controllo e segnalazione alla Polizia Locale di eventuali presenze sospette – si apprende dalla nota stampa. Su questi temi, quindi sul come cosa fare in presenza di una situazione sospetta o di pericolo, l’assessore Cinzia Basilico fornirà le spiegazioni e le informazioni di carattere generale, sia a livello politico che amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. Il Comandante Luca Montanari, invece, oltre ad approfondire gli aspetti amministrativi, si soffermerà su quelli più squisitamente tecnici, ovvero sull’operatività di questo strumento – aggiunge testualmente l’articolo online. I cittadini che vorranno collaborare a questa iniziativa dovranno segnalare le situazioni che riterranno sospette o potenzialmente pericolose alla Polizia locale che poi darà vita al vero e proprio intervento – Resta chiaro che, nel caso di reati in corso conclamati, i cittadini sono invitati a chimare direttamente il Numero Unico di Emergenza, il NUE, 112. Uno strumento in più, quindi, dopo l’implementato consistente del sistema di videosorveglianza, che l’Amministrazione mette in campo per realizzare concretamente l’obiettivo della Città Coesa, Città più Sicura –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/