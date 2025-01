CONVOCAZIONE NAZIONALE PER IL GIOVANE ANTONIO ARENA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Soddisfazione in Casa Pescara con la convocazione in Nazionale Under 16 del giovanissimo Antonio Arena – Un attestato per l’intero indotto giovanile BiancAzzurro, che vede così materializzarsi i frutti di un lungo lavoro arrivato grazie allo scouting della Pescara Calcio Academy, con un prospetto calcistico interessante e proveniente dalle collaborazioni con le società sportive australiane da tempo legate ai colori biancazzurri – Un particolare ringraziamento va alla nostra Academy di Sydney gestita da mister Anthony Ucchino – recita il testo pubblicato online. Punta centrale, nato in Australia il 10 febbraio 2009 da famiglia di origini italiana, si è subito messo in mostra scalando a suon di gol diverse categorie, rispetto alla propria classe di età, sino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra Pescara Calcio alle dipendenze di mister Silvio Baldini – precisa la nota online. Oggi Antonio Arena è chiamato dal Tecnico Federale Marco Scarpa in occasione del Torneo dei Gironi, in programma dal 24 al 26 gennaio 2025, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze – si apprende dalla nota stampa.

