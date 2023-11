COPPA ITALIA PESCARA – LATINA MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE Si riportano le gare degli Ottavi di Finale in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate: PESCARA – LATINA: martedì 28 novembre 2023, ore 18:00, Stadio Adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Modalità di svolgimento Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta – Ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti – aggiunge la nota pubblicata. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno – Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com