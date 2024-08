Coppia di 20enni Sorpresa a Fare Sesso in un Parco di Sulmona

I carabinieri di Sulmona hanno denunciato un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 24 per atti osceni in luogo pubblico. La coppia è stata sorpresa nei giardini di via Togliatti, vicino a un parco giochi, mentre faceva sesso coperta solo da una tovaglia da picnic. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:00 del 31 luglio, quando i passanti hanno segnalato l’episodio alle autorità. I carabinieri, giunti sul posto, hanno interrotto l’atto e portato i due giovani in caserma per l’identificazione e la denuncia. La procura di Sulmona esaminerà ora il caso per decidere le sanzioni.