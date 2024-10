Cordoglio di Blasioli per la scomparsa di Tonino Natarelli

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Con la scomparsa di Tonino Natarelli se ne va una persona per bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tonino era molto conosciuto a Pescara e nell’intero Abruzzo come ortopedico – recita il testo pubblicato online. È stato primario del reparto traumatologia dell’ospedale di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Importante il suo impegno nella politica locale, Natarelli è stato assessore ai lavori pubblici del comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Io lo ricordo soprattutto come figura di equilibrio in Consiglio comunale – Ha sempre dimostrato di avere a cuore la sorte degli ultimi – Personalmente rammento le sue reiterate richieste per donare delle bici a dei ragazzi rifugiati che lavoravano per il Comune, così come ricordo perfettamente il suo appagamento e la sua commozione nel descrivere la soddisfazione di quei ragazzi quando riuscirono ad ottenere quelle biciclette – Figura storica della sinistra pescarese, era sempre impegnato nel sociale e su tematiche quali l’accoglienza, la cura dei più sfortunati e le questioni ambientali – precisa il comunicato. Onnipresente sui banchi del consiglio comunale di Pescara da consigliere presidente della commissione politiche sociali, è stato un onore per me, una volta eletto in Consiglio regionale, essere sostituito da Tonino come assessore ai lavori pubblici – precisa la nota online. Con lui se ne va una persona buona, mite, dal carattere pacifico, ma fermo e deciso quando si trattava di prendere delle decisioni, anche le più difficili – precisa il comunicato. Rimarrà un bel ricordo di Tonino, e penso che la nostra città gli debba molto, prima come medico e poi come amministratore”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – (com/red)

