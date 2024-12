Cordoglio di Verrecchia per la scomparsa di Riccardo Solfanelli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con commozione e profonda tristezza veniamo a conoscenza della prematura scomparsa di Riccardo Solfanelli. La sua abnegazione al dovere e il fervente impegno come capo di Gabinetto della presidenza della Giunta regionale, lasciano un segno indelebile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo apprezzato le sue qualità umane e professionali in un ruolo a me caro, già ricoperto in precedenza,carico di responsabilità. A titolo personale e a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprimo le più sentite condoglianze,stringendomi al dolore della famiglia”. Così, il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

