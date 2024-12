Corecom Abruzzo: pubblicato avviso selezione giuria radio per Festival di Sanremo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Con Deliberazione n. 38 del 17 dicembre 2024, il Comitato Regionale per le comunicazioni ha approvato l’Avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle emittenti radiofoniche locali allo scopo di selezionare quelle che intendono partecipare alla prossima ‘Giuria delle Radio’, uno degli organismi più rappresentativi all’interno della celebre kermesse musicale del Festival di Sanremo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Avviso sarà disponibile dal 18 al 30 dicembre 2024 sul sito ufficiale del Corecom Abruzzo”. Lo rende noto il presidente Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana, e precisa: “Tutte le emittenti radiofoniche abruzzesi interessate sono invitate a partecipare, presentando la propria manifestazione di interesse secondo le modalità nello stesso indicate”. “Con questa iniziativa – si legge in una nota del Corecom Abruzzo – si intende non solo promuovere la presenza delle emittenti locali in un contesto nazionale prestigioso, ma anche valorizzare il settore radiofonico regionale, sostenendo la diffusione della cultura musicale e mediatica – si apprende dal portale web ufficiale. ” “Faccio immediatamente seguito alla delega nazionale ricevuta sui rapporti con RAI e Festival di Sanremo – dichiara il presidente La Rana – per dare un segno tangibile all’emittenza radiofonica locale e per rimarcare l’importante ruolo culturale e sociale che quotidianamente e silenziosamente svolgono – aggiunge testualmente l’articolo online. La giuria radio abruzzese avrà – specie quest’anno – un importante ruolo nella kermesse sanremese”. Per ulteriori informazioni e per consultare l’avviso, è possibile visitare il sito www.corecom.abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. (com/red)

