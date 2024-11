Corecom, La Rana su nuovo sportello Avezzano: “Utile presidio di garanzia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– È stata siglata questa mattina, presso la Sala Irti di Avezzano, la Convenzione tra il Corecom Abruzzo e il Comune di Avezzano per la riapertura dello sportello dell’Autority Regionale sul territorio marsicano – recita il testo pubblicato online. Presenti alla stipula il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Massimo Verrecchia, il Presidente del Corecom Abruzzo Giuseppe La Rana, i componenti Roberta Galeotti e Gaetano Di Tommaso e la Dirigente della struttura regionale d.ssa Michela Leacche – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa mira al consolidamento della tutela dei cittadini che hanno maggiori difficoltà con l’approccio alle procedure telematiche; lo sportello – che fornirà supporto su tutte le difficoltà attinenti i disservizi in materia di telecomunicazione – sarà operativo ogni venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la Sala Irti – precisa la nota online. L’apertura dello sportello Corecom ad Avezzano risponde all’impegno del Corecom Abruzzo e del Comune di Avezzano nella difesa dei diritti dei cittadini e nella creazione di un rapporto trasparente tra questi ultimi e gli operatori delle telecomunicazioni – aggiunge la nota pubblicata. “Ripristiniamo sul territorio un presidio di garanzia e di prossimità – ha dichiarato il presidente Giuseppe La Rana – In questa prima fase sarà uno sportello operativo un giorno alla settimana, ma ci riserviamo di potenziarlo ed eventualmente replicarlo su altri territori”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it