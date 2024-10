Corso Umberto, Sospiri: creatura straordinaria che mette al centro verde e ambiente

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi abbiamo restituito ai cittadini, ai pescaresi e a coloro che vengono sul territorio per la classica passeggiata, per lavoro, per studio, un nuovo corso Umberto semplicemente bello, utile, solido e soprattutto sostenibile con file di alberi che cresceranno, restituiranno ombra, rispetteranno l’ambiente, daranno colore e vivacità al Centro commerciale naturale della città. Ora andiamo avanti e occupiamoci di piazza della Rinascita”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento all’inaugurazione stamane di Corso Umberto, a conclusione delle opere di riqualificazione – si apprende dalla nota stampa. “Nove mesi di lavori, per un cantiere aperto il 15 gennaio, con un finanziamento del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza – ha detto il Presidente Sospiri – hanno permesso al Comune di Pescara, con il costante sostegno della Regione Abruzzo, di partorire una creatura straordinaria, un corso Umberto completamente riqualificato in linea con le nuove direttive europee che chiedono di mettere al centro delle nostre opere pubbliche il verde e l’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. E alla riapertura odierna i pescaresi sono tornati ad affollare il corso pedonale, confermando la bontà dell’attività e dell’iniziativa progettuale – L’opera finale è valsa il sacrificio di un cantiere tanto importante per creare un asse pedonale che sarà la passeggiata d’eccezione dei grandi del G7. Ora però non abbiamo finito, perché alla coalizione di centro-destra piace spostare sempre l’asticella più in alto, o più in avanti – aggiunge la nota pubblicata. Lo sguardo cade inevitabilmente su piazza Salotto che merita una doverosa attenzione istituzionale per riacquistare il ruolo di agorà cittadina, per tornare a essere quel sano punto di riferimento che ha visto crescere intere generazioni di cittadini, concentrando anche in quel caso un’azione creativa che ci permetta di riportare luce e colore”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it