COSENZA: SPACCIO DROGA DURANTE LOCKDOWN, 49 ARRESTI

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:Cosenza, 24 lug. Smantellata a Cosenza una fiorente attività di spaccio andata avanti anche nel periodo del lockdown. La Procura con la collaborazione dei Carabinieri del Comando Provinciale, supportati dalle articolazioni dell’Arma competenti per territorio, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dal 14º Battaglione Carabinieri Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno eseguito 49 arresti, tra carcere e domiciliari, con accuse a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni personali, rapina ed estorsioni – aggiunge la nota pubblicata. Nell’ambito dell’esecuzione del provvedimento cautelare è stato emesso un mandato di arresto europeo per la ricerca e cattura di un indagato residente in un paese dell’Unione Europea, con l’interessamento dei Servizi di Cooperazione Internazionale di Polizia Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, si è reso necessario il ricorso alle Compagnie Carabinieri di Teramo, Corsico e Venezia – Mestre per l’esecuzione del provvedimento cautelare nei confronti di tre indagati, tutti localizzati nei rispettivi territori – precisa la nota online. L’articolata attività di indagine, avviata in pieno lockdown ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, coordinati dalla Procura, ha fatto emergere la disponibilità da parte degli indagati di ingenti quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish, una capillare attività di spaccio svolta nella città di Cosenza e in altre città della provincia di Cosenza, anche con l’ausilio di stranieri operanti stabilmente sul territorio cosentino da anni, un numero elevatissimo di consumatori di sostanza stupefacente e, infine, oltre 400 episodi di cessione di droga – (segue)

