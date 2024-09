Costa abruzzese: 74 milioni contro l’erosione. Ecco gli interventi previsti

Nella sede della Regione Abruzzo, i Comuni costieri hanno sottoscritto questa mattina le concessioni per l’utilizzo dei finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, destinati alla difesa della costa. Il totale dei fondi ammonta a 74 milioni 105 mila euro, che saranno impiegati per la realizzazione di opere volte a contrastare l’erosione costiera e a proteggere le infrastrutture lungo il litorale abruzzese.

Fondi destinati alla difesa costiera

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo, Umberto D’Annuntiis, hanno partecipato all’incontro con i Comuni rivieraschi. Secondo Marsilio, “grazie ai fondi del FSC 2021/2027, sarà possibile intervenire in maniera senza precedenti contro l’erosione costiera, un fenomeno che minaccia infrastrutture e turismo, settore fondamentale per l’economia regionale”. L’intervento prevede opere di manutenzione e la costruzione di nuove barriere difensive.

Interventi chiave

Il finanziamento sarà così suddiviso:

46,02%, pari a 34 milioni 100 mila euro, sarà destinato alla manutenzione delle barriere esistenti;

38,72%, per un ammontare di 28 milioni 700 mila euro, alla costruzione di nuove opere;

15,26%, pari a 11 milioni 305 mila euro, sarà impiegato per proteggere la ciclovia adriatica “Via Verde” sulla Costa dei Trabocchi, un’importante infrastruttura turistica regionale.

Un futuro sostenibile per la costa abruzzese

L’assessore D’Annuntiis ha sottolineato come questo progetto rappresenti “un investimento senza precedenti per mettere in sicurezza l’intera costa abruzzese e fronteggiare un fenomeno che sta causando ingenti danni alle infrastrutture e al settore turistico”. Questi interventi, oltre a proteggere la costa, contribuiranno anche al rilancio del turismo e della mobilità sostenibile lungo la ciclovia.

I lavori previsti saranno avviati nei prossimi mesi, e l’intero progetto si inserisce nel quadro delle strategie regionali di sviluppo sostenibile e tutela del territorio.

Di seguito la tabella completa. Clicca e apri:

Elenco dei progetti di difesa della costa finanziati con fondi FSC 2021-27