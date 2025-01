CPO Pestilli: nel 2025 un evento itinerante e legge per il sociologo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La Commissione regionale Pari Opportunità, presieduta da Rosa Pestilli, si è riunita oggi nella sala Silone di Palazzo dell’Emiciclo per organizzare i lavori e fissare gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi – aggiunge la nota pubblicata. “La più grande novità è l’audizione che stiamo facendo dei centri antiviolenza, come promesso nel 2024 – ha dichiarato Rosa Pestilli – al fine di instaurare un rapporto di collaborazione che terminerà con un progetto itinerante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nostro lavoro sarà ‘on the road’ con un evento da organizzare in ogni provincia insieme con il tessuto delle piccole e medie imprese, per sensibilizzarle a sostenere l’orientamento al lavoro delle donne in difficoltà, in raccordo con i centri antiviolenza – si apprende dal portale web ufficiale. Sarà il primo evento ufficiale del 2025”. “Abbiamo inoltre ricevuto delle istanze da parte dell’associazione nazionale dei sociologi – prosegue la presidente – per l’istituzione della figura del sociologo con legge regionale così come già avvenuto per lo psicologo”. Tra gli obiettivi principali anche l’istituzione di un Registro di imprese virtuose, “che incentivi la parità di trattamento e retributiva”, così come emerso nel corso del confronto “e uno sportello donna regionale per sostenere le vulnerabilità e contrastare l’abbandono del lavoro”. Tra i progetti su cui lavorare, anche una Giornata regionale contro le discriminazioni sul lavoro e l’istituzione di un Premio per le aziende che si sono distinte per le misure virtuose adottate in favore della parità di genere, oltre alla promozione di intese e azioni volte a fare rete tra centri antiviolenza, sociologi e associazioni del terzo settore – si apprende dalla nota stampa. Hanno partecipato ai lavori le consigliere regionali Marilena Rossi e Carla Mannetti.

