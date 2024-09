Criminalità nelle province d’Italia: Pescara al 36° posto, Teramo al 48°; meglio Chieti e L’Aquila.

Criminalità, l’Abruzzo segue il trend nazionale che vede un incremento dei reati denunciati nel 2023. Secondo i dati pubblicati recentemente, in Italia sono state denunciate 2,34 milioni di infrazioni lo scorso anno, con un aumento del 3,8% rispetto al 2022. Anche le province abruzzesi si inseriscono in questo contesto, mostrando un’evoluzione diversificata tra i territori.

Pescara tra le Province Più Colpite

Pescara emerge in modo significativo, posizionandosi al 36° posto a livello nazionale per numero di denunce, con 3.459 denunce per 100.000 abitanti. Questo rende la provincia pescarese una delle più esposte alla criminalità nella regione e tra le più colpite dell’Italia centrale. In particolare, Pescara risente di un’alta incidenza di reati legati ai furti, con un aumento sensibile delle truffe informatiche e dei furti in abitazione.

Chieti, Teramo e L’Aquila: Più Sicure ma in Crescita

Le altre province abruzzesi presentano un quadro più contenuto ma comunque in crescita rispetto al periodo post-pandemico. Teramo si posiziona al 48° posto nella classifica nazionale con 2.739 denunce per 100.000 abitanti, evidenziando una situazione più contenuta rispetto a Pescara.

Chieti e L’Aquila seguono con valori leggermente più bassi. Chieti si colloca al 90° posto con 2.670 denunce per 100.000 abitanti, mentre L’Aquila, con 2.450 denunce, è al 96° posto a livello nazionale. Nonostante l’incidenza dei reati sia più bassa nelle aree interne, anche queste province mostrano una crescita delle truffe e dei reati informatici.

Tipologie di Reato in Crescita: Furti e Truffe

A livello di tipologie di reato, l’Abruzzo non è immune all’aumento delle truffe e frodi informatiche, che si sono intensificate negli ultimi anni con la diffusione delle tecnologie digitali. Questo fenomeno è particolarmente visibile nelle province con una maggiore densità abitativa, come Pescara e Teramo.

I furti in abitazione sono in netto aumento, seguendo un trend nazionale che ha registrato un incremento del 10,4% nel 2023. Pescara, in particolare, vede un aumento delle rapine e dei furti in abitazioni, con numerosi casi denunciati nelle zone urbane e residenziali. Anche nelle altre province, seppur in misura minore, si rileva un aumento di questi reati, con segnalazioni di furti in attività commerciali e abitazioni private.

Il Contesto Nazionale e l’Abruzzo

L’Abruzzo, nel suo complesso, si posiziona in una fascia di media incidenza criminale rispetto ad altre regioni italiane. Mentre Pescara si distingue per la maggiore densità di denunce, le aree interne come L’Aquila e Chieti mantengono una bassa incidenza di criminalità rispetto alle grandi aree metropolitane italiane.