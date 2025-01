“Domeniche al Museo” – Pescara

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Continuano le Domeniche al Museo, organizzate dal Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara insieme al Museo Civico Basilio Cascella, un ricco programma di eventi per tutte le età da gennaio a maggio 2025, un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura della nostra città! Ecco le prossime date da segnare in agenda: Domenica 26 gennaio: “L’oro d’Abruzzo” – Un viaggio alla scoperta del patrimonio dei due Musei cittadini: il Museo delle Genti d’Abruzzo e il Museo Civico “Basilio Cascella”. Domenica 2 febbraio: “Artisti d’inverno” – Un laboratorio artistico dedicato ai bambini dai 6 anni, per stimolare la creatività durante la stagione fredda – viene evidenziato sul sito web. Prenotazioni: è necessario prenotare entro le ore 12:30 del venerdì precedente l’attività.

