Donna in crociera soccorsa dalla Guardia Costiera vicino Pescara: il video è virale!

In un episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico sui social, la Guardia Costiera di Ancona ha coordinato un salvataggio d’urgenza per una donna incinta a rischio di aborto a bordo di una nave da crociera (la Costa Deliziosa) a circa 40 miglia da Pescara. L’intervento è stato eseguito il 6 agosto, ma il video delle operazioni sta tornando virale sui social in questi giorni, rilanciato da vari canali legati al mondo nautico.

L’operazione è stata condotta con estrema rapidità grazie all’ausilio di una Motovedetta SAR della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e di un elicottero NEMO del Nucleo Aereo di Pescara. La donna, trasferita sulla motovedetta e poi affidata al personale medico del 118, è stata immediatamente ricoverata presso l’ospedale di Pescara, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’efficienza e la prontezza della Guardia Costiera italiana nelle operazioni di soccorso in mare, in particolare quando si tratta di emergenze sanitarie delicate come quella affrontata in questo caso.

