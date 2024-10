DONODAY 2024- Terza Edizione della Camminata Inclusiva

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Come ormai da tradizione, torna per il terzo anno consecutivo, la CAMMINATA INCLUSIVA. Organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino, nell’ambito del Giorno del Dono – #Donoday2024, al quale la stessa ha aderito anche quest’anno, la camminata viene proposta per diffondere il concetto di accessibilità ed inclusione e mostrare a tutti, cittadini e istituzioni che, superando i limiti che creano le barriere architettoniche e utilizzando strumenti utili al superamento delle stesse, le passeggiate diventano accessibili a tutti – precisa il comunicato. Il percorso, in prevalenza su sterrato, tracciato in collaborazione con l’Associazione Paese Comune di San Giovanni Teatino e il Club Fuoristrada Maiella Adventure, si snoderà tra le colline teatine – si apprende dalla nota stampa. Il raduno è previsto per il giorno 20 ottobre p.v. alle ore 9.30 e la partenza alle ore 10.00 da Piazza Marconi a San Giovanni Alta – viene evidenziato sul sito web. L’arrivo, nel piazzale delle scuole di Dragonara, è previsto per le ore 12.30. A seguire ci sarà un bellissimo Pic-Nic inclusivo – La camminata è aperta a tutti e non serve iscriversi, ma è necessario compilare una dichiarazione liberatoria di responsabilità prima della partenza – si legge sul sito web ufficiale. Per la partecipazione delle persone disabili, per avere una buona organizzazione del supporto logistico, contattare direttamente la segreteria del sindaco al numero 085/44446242 entro il giorno 15.10.2024. In allegato la dichiarazione liberatoria di responsabilità da consegnare il giorno stesso agli organizzatori.

