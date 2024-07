= Droga: Ros L’Aquila smantella rete internazionale, 14 arresti =

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale: L’Aquila, 2 lug. – Una rete internazionale di traffico di droga e’ stata smantellata dai Carabinieri del Ros dell’Aquila con 14 arresti in province italiane e all’estero, operati in collaborazione con le polizie di Germania, Spagna, Belgio e Ucraina – viene evidenziato sul sito web. Le accuse, a vario titolo, sono di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. L’organizzazione operava in Italia, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. I militari del Ros sono stati coadiuvati dai Comandi Provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno Westfalia (Germania), l’Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fe’de’rale di Mons (Belgio) e il Dipartimento anti-narcotici della Polizia Nazionale dell’Ucraina – viene evidenziato sul sito web. Le misure cautelari erano state emesse dai Gip dei Tribunali dell’Aquila e Teramo, su richiesta rispettivamente della Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila e della Procura Ordinaria di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli arresti sono il risultato di complesse e prolungate investigazioni del Ros del capoluogo della Regione Abruzzo, coordinate dalla Dda dell’Aquila, a seguito delle quali e’ stata documentata l’esistenza di una struttura organizzata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, disvelando, altresi’, le modalita’ di approvvigionamento del narcotico che giungeva in Italia, dalla Spagna – si legge sul sito web ufficiale. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra’ alle ore 10.30 odierne presso la Procura della Repubblica dell’Aquila – Aq1/Sar

