Due arresti per violenza contro donne in pochi giorni in provincia di Teramo

Nella provincia di Teramo si registrano in pochi giorni due gravi episodi di violenza contro donne che hanno portato all’arresto di due uomini in pochi giorni. Entrambi i casi riguardano violazioni delle misure cautelari di divieto di avvicinamento imposte dal Tribunale di Teramo.

Il primo caso si è verificato a Pineto, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno tratto in arresto un uomo per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla convivente, si è recato presso l’abitazione della donna, cercando insistentemente di entrare. All’arrivo dei carabinieri, ha reagito con violenza, spintonando e mordendo uno dei militari. L’uomo è stato bloccato e arrestato, e ora si trova in stato di fermo nelle camere di sicurezza.

Il secondo episodio si è verificato a Bellante, dove un uomo, già sottoposto a una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli, ha violato il divieto di avvicinamento. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre suonava insistentemente il citofono di casa. Fermato e tratto in arresto, il Tribunale ha convalidato la misura.

Entrambi i casi evidenziano come la violenza contro le donne nella provincia di Teramo stia rappresentando una problematica seria, con misure cautelari violate in modo frequente, a scapito della sicurezza delle vittime.