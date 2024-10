È infondato il ricorso contro il Comune di Vasto presentato da alcuni agenti della polizia locale

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Giudice del lavoro di Vasto ha ritenuto infondato il ricorso contro il Comune di Vasto presentato da alcuni agenti della Polizia locale in merito all’indennità di funzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “E’ chiaro che l’operato dell’Amministrazione è stato ed è sempre finalizzato – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – al rispetto delle leggi e dei vincoli di bilancio – Dispiace dover mettere in evidenza che trattasi dell’ennesima vertenza vinta dal Comune rispetto a rivendicazioni e pretese che imperterrite vanno avanti, senza voler accettare e prendere in considerazione le risultanze delle trattative e delle relazioni sindacali – precisa il comunicato. Tanto che la stessa sentenza mette in risalto che le azioni poste in essere sono state corrette, escludendo attribuzioni astratte ed aprioristiche non connesse con la specificità delle attività e dei compiti assegnati”. “L’Amministrazione comunale – si legge nella sentenza del Giudice – ha operato correttamente nel rispetto della disciplina contrattuale e collettiva nazionale ed integrativa di settore”. Il sindaco Francesco Menna, quindi, ha espresso soddisfazione e ringrazia per il lavoro svolto il Segretario Generale del Comune di Vasto Dott. Pasquale De Falco, l’avvocato Nicolino Zaccaria e il Comandante della Polizia locale Giuseppe del Moro – riporta testualmente l’articolo online.

