Eletti i vertici della Commissione Statuto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:L’Aquila, 26 giugno – Il Consiglio regionale ha eletto questo pomeriggio, dopo la seduta dell’Assemblea legislativa, l’ufficio di presidenza della “Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato”. Con votazione unanime sono stati eletti: Daniele D’Amario, presidente: Silvio Paolucci, vicepresidente; Maria Assunta Rossi, consigliere segretario – recita il testo pubblicato online.

