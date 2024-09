Emiciclo. Beatrice Venezi e Anna Foglietta al Festival dannunziano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Beatrice Venezi, Anna Foglietta, e poi i mille atleti dei Campionati di Vela, i 150 calciatori dell’Under 15 delle sei squadre più blasonate d’Italia e 6 Chef stellati d’Abruzzo per il Tramezzino Letterario – riporta testualmente l’articolo online. Sono solo alcuni dei momenti che domani, mercoledì 4 settembre, caratterizzeranno la quinta giornata della sesta edizione del Festival dannunziano – Pescara è uno Spettacolo – “Domani il Festival entrerà nella sua giornata clou dedicata non solo alla cultura e allo spettacolo – ha detto il Presidente Lorenzo Sospiri -, ma anche allo sport, con la Vela e il calcio, di cui d’Annunzio era grande appassionato, tanto che nel ’22 la Gazzetta dello Sport lo ha nominato ‘Sportivo dell’anno’, e alla nostra enogastronomia ispirata a d’Annunzio, che quest’anno vedrà anche la presenza di angoli dedicati alla musica e alla letteratura”.La quinta giornata, domani mercoledì 4 settembre, si aprirà alle 17 all’Aurum, Sala d’Annunzio, con un evento promosso con l’Università ‘d’Annunzio, ossia la presentazione del volume ‘Echi di pioggia: la poetica di d’Annunzio e l’iracheno Badr Shakir al-Sayyab’ del docente Fatima Sai.Ore 18 – Aurum – Sala d’Annunzio, presentazione del libro ‘Storia del Mondo, dal Big Bang a oggi’ del professor Giordano Bruno Guerri, durante il quale il Presidente del Vittoriale annuncerà anche l’uscita di un nuovo volume sulla Prioria e svelerà in anteprima i dettagli della prossima festa del Vittoriale prevista per la primavera del 2025 a Gardone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 18.30 – Stadio del Mare – inizierà la grande Festa dello Sport con la presentazione delle squadre e dei mille atleti dei Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio organizzati dalla Federazione Italiana Vela a Pescara con il Circolo Nautico Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento si aprirà già alle 18 con l’esibizione dei 40 elementi della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco e, dopo i saluti delle Autorità, sfilata degli atleti sulla riviera nord, direzione sud, Ponte del Mare, lungomare sud per terminare la marcia al Villaggio Fiv allestito all’interno del Porto Turistico di Pescara;Ore 19 – Molo Nord – avvio della sesta edizione del Tramezzino Letterario con il coinvolgimento di 6 Trabocchi, ciascuno dei quali ospiterà uno chef stellato del Consorzio Qualità Abruzzo, un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, e un intrattenimento musicale e letterario, sei tappe per degustare le proposte enogastronomiche ispirate all’Abruzzo dannunziano – Si parte con il Trabocco 1-Salvamento-Trabocco Tramezzino che ospiterà l’Enoteca Bollicine di Luca Panunzio e proporrà l’assaggio del Tramezzino dannunziano, degustazione di vini, con il violinista Francesco Mongia e la presentazione del libro ‘Un telegramma è una cosa viva’ di Franca Minnucci; Trabocco 2 – ‘Arranca sotto’ che ospiterà Villa Maiella e proporrà la degustazione del piatto ‘Uovo zafferano e acciuga’, di vini e il flauto di Benedetta Pennese con arie dell’800; il tour proseguirà con il Trabocco 4 – Città di Vita – che ospiterà la degustazione di vini, il clarinetto di Arianna Giuliani e la presentazione del libro ‘Il mio nome è Gabriele d’Annunzio’ di Antonio Di Loreto; quindi il Trabocco 5 – Scudetto – che ospiterà il Gran Noblesse e la sua ‘Delizia di un Tempo’, la degustazione di vini e la musica di Renato De Rosa e Sara Lorenza Chiavarini, il duo di flauti con un repertorio di musica barocca; Trabocco 6 – Velivolo – con Vecchia Marina che proporrà le ‘Alici dell’Adriatico – Principe Azzurro’ con degustazione di vini e la chitarra classica di Valentina Silvestris; a chiudere sarà il trabocco 9 – Ornella – che ospiterà gli chef de La Bandiera, con Tortelli di pollo arrosto, e l’Osteria La Corte, con la Frittata di Cipollotti e peperone in agrodolce, e la degustazione dello spumante ‘Trabocco’, accompagnati dalla chitarra acustica e dalla voce di Elena Calaudi.Alle ore 19.30 – Madonnina – sarà la volta dei 150 atleti dello Scudetto Cup delle compagini di Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina e Pescara che sfileranno nella Bridge Parade dalla riviera sud, Ponte del Mare, riviera nord per arrivare alla Madonnina per la presentazione dei giovani atleti.Ore 20 – piazzale Michelucci – Aurum, in scena il professor Mario Cimini e l’attore Domenico Galasso per ‘Nella virtù di un magico specchio: l’Immaginifico e la divina Eleonora nella Venezia del Fuoco’ – lezione e reading. L’evento – attraverso l’introduzione e i commenti del professor Mario Cimini e le letture dell’attore Domenico Galasso – mira ad offrire una ricostruzione essenziale ed emblematica dell’intenso rapporto d’arte e di vita tra d’Annunzio ed Eleonora Duse così come letterariamente trasfigurato nelle pagine del romanzo Il Fuoco (1900).Ore 21 – piazzale Michelucci – Aurum – il maestro Beatrice Venezi presenta il libro ‘Puccini contro tutti’. Chi non ha provato almeno una volta a intonare la gloriosa romanza di Calaf nella Turandot, quando in attesa dell’alba canta «Vincerò»? Forse non tutti hanno presente il suo volto, o persino il suo nome, ma le parole e le melodie che hanno reso immortale Giacomo Puccini sono ancora oggi parte indissolubile della cultura popolare italiana – si legge sul sito web ufficiale. La carriera rivoluzionaria di Puccini comincia molto presto – recita il testo pubblicato online. Il suo talento è cristallino e, nonostante i melomani più snob arriccino il naso, ritenendo le sue opere troppo popolari e la sua musica troppo poco sofisticata per venire eseguita nei grandi teatri, il pubblico lo adora – viene evidenziato sul sito web. Successo dopo successo, Puccini conquista l’Italia e l’Europa, diventando presto una celebrità planetaria – viene evidenziato sul sito web. Geniale e rivoluzionario, guascone sempre pronto allo scherzo e alle esagerazioni, donnaiolo ma anche solitario, amante dei motori e ammiratore di Richard Wagner, appassionato di caccia e celebre buongustaio, Puccini non è stato solo un compositore importante, capace di fornire all’opera un punto di riferimento con cui tutti i musicisti successivi dovettero confrontarsi, ma anche una figura sfolgorante nel panorama mediatico – recita il testo pubblicato online. Fu, per esempio, tra i primi a diffondere immagini e video della sua vita privata, come una sorta di antesignano dei moderni influencer, non disdegnò di fungere da testimonial pubblicitario, nella sua concezione della regia operistica fu capace di anticipare il ritmo narrativo dei film, si mosse instancabilmente in giro per il globo e tra le prime pagine dei giornali – precisa il comunicato. Concittadina di Puccini, cresciuta nel suo mito, leggendone le lettere e le interviste, arrivata a suonare e dirigere le sue opere, Beatrice Venezi ha colto l’occasione del centenario pucciniano per scrivere una biografia sui generis del maestro di Torre del Lago: undici racconti, undici momenti di vita con la colonna sonora delle sue opere, a formare una sinfonia di emozioni, sorprese, aneddoti che compongono il ritratto luminoso di un genio controcorrente – Ore 22 – piazzale Michelucci – Aurum – Anna Foglietta sarà protagonista dello spettacolo ‘Donne Vestite di sole’ – special edition ‘Io e d’Annunzio’ scritto e diretto dal compositore e regista Davide Cavuti e il maestro Angelo Valori, prodotto dalla “Stefano Francioni Produzioni” in collaborazione con “MuTeArt produzioni”. Il progetto è dedicato alla figura della donna e racconta le storie di violenza subita, il dramma delle donne profughe di guerra, il dolore delle madri argentine di Plaza de Mayo, le tragedie vissute dalle donne del nostro tempo ma anche le storie di donne che hanno dato un contributo fondamentale al cambiamento e al miglioramento della collettività.“Le mie mani sono ormai in gabbia si infilano nella tomba dell’improbabilità. Nella casa del mai, escono uomini, ambigui, la loro maschera di morte non minaccia che esistenze già divise; nella casa del mai, escono donne, semplici e vere, che chiudono porte di orrori, lune di malavita”: è una parte del testo originale scritto da Davide Cavuti (pubblicato nel libro “Le vite”) interpretato nello spettacolo da Anna Foglietta, che narra lo stato d’animo delle madri di Plaza de Mayo con i torti subiti dal regime dittatoriale argentino dell’epoca – viene evidenziato sul sito web. Accanto all’attrice romana in scena ci sarà l’Ensemble del maestro Davide Cavuti (alla fisarmonica) con Antonio Scolletta al violino e Franco Finucci alla chitarra – viene evidenziato sul sito web. «Ci sono ancora troppe donne che sono alla ricerca del loro volto che non c’è più, che sentono abiti di ghiaccio sulle proprie labbra e si perdono in brividi improvvisi», ha dichiarato Davide Cavuti, autore e regista del recital-spettacolo «Donne vestite di sole racconta le vite appannate dai veli di costrizione, parla di madri alla ricerca di figli scomparsi, di donne affrancate dalla violenza e costrette a vivere in condizioni di estremo disagio e a subire atti di violenza inaccettabili».Nel corso della sua carriera, Anna Foglietta ha recitato nel film “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi, ricevendo una candidatura al “David di Donatello” e al “Nastro d’argento”. Nel 2015 è la protagonista femminile del film “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo, per il quale riceve la sua seconda candidatura al “David di Donatello”. Nel 2016 è tra i protagonisti di “Perfetti sconosciuti”, con la regia di Paolo Genovese, ricevendo la sua terza candidatura ai “David di Donatello”. Ha vinto un “Nastro d’argento” per “Un giorno all’improvviso” e il “Premio Flaiano” per la migliore interpretazione ne “La mafia uccide solo d’estate” nel 2017. Per il teatro, ha ricevuto, inoltre, il premio “Le maschere del teatro” nel 2016. Nell’estate 2020 debutta con lo spettacolo “La bimba col megafono” con le musiche del compositore Davide Cavuti, prodotto da “Teatro Stabile d’Abruzzo” e da “Stefano Francioni produzioni”; nel 2022, Anna Foglietta è la protagonista di “Donne vestite di sole”, spettacolo teatral-musicale con le musiche e la regia di Davide Cavuti – precisa il comunicato. Recentemente, ha interpretato il ruolo di Nilde Iotti nel film biografico “Storie di Nilde”. Nel 2020, è stata la madrina della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, conducendo le serate di apertura e chiusura del Festival. Davide Cavuti, laureato in Ingegneria Elettrica è un compositore, musicista e regista – si apprende dal portale web ufficiale. Ha composto colonne sonore cinematografiche e teatrali per Michele Placido, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Marco Bocci, Ugo Pagliai, Flavio Bucci, Luca Argentero, Anna Foglietta, Ha collaborato con i Premi Oscar Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovan e, nel 2017, ha ricevuto il Premio Carlo Savina per la musica da film. i – Per i suoi lavori al cinema, ha ricevuto due volte il “Premio Flaiano” (2017, 2022), il riconoscimento internazionale “Award of excellence”, il “Premio Giornata Mondiale del Cinema Italiano” alla Camera dei Deputati – Ha scritto e diretto il film biografico “Un marziano di nome Ennio” risultando “Finalista” ai “Nastri d’argento” 2022 e ricevendo a Toronto il “Cinema and Literature Award” per il suo libro da cui è tratta la sceneggiatura – si apprende dal portale web ufficiale. Nel 2022, ha composto le musiche tradizionali originali del film “Orlando” di Daniele Vicari, che ha ricevuto una nomination per la migliore colonna sonora ai “Nastri d’argento” 2023. Presiede il “Premio Internazionale Cicognini” ed è direttore del “Centro Studi Nazionale Cicognini” di musica applicata alle immagini – precisa il comunicato. Ha presentato il suo ultimo lavoro sul celebre Alessandro Cicognini alla “Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024” con il film documentario “La dama nobile” e il libro “Ritratto di Alessandro Cicognini” edito da Cresnac.Beatrice Venezi ha studiato Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra diplomandosi con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Milano – riporta testualmente l’articolo online. Ha collaborato con interpreti di fama internazionale come Placido Domingo, Vittorio Grigolo, Marcelo Alvarez, Maria José Siri, Aida Garifullina, Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Giuseppe Gibboni, Valentina Lisitsa, Andrea Griminelli, Eleonora Abbagnato, Carla Fracci, e con istituzioni prestigiose quali il Teatro Colón di Buenos Aires, il Teatro La Fenice, la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Arena di Verona, New Japan Philharmonic, Sofia Philharmonic, Nagoya Philharmonic, Opera Holland Park di Londra, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Bellini di Catania, Circuito lirico marchigiano, Opéra de Nice, Opéra Grand Avignon, Opéra-Théâtre de Metz Métropole, l’Orchestra Haydn, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, Symphony Orchestra of the National Television and Radio Company of Belarus, State Orchestra of Armenia, Georgian Philharmonic, Georgian National Opera Theatre, National Opera House of Azerbaijan, National Theatre Ivan Zajc di Rijeka, Sofia National Opera and Ballet, Teatro Coliseo di Buenos Aires, Teatro del Libertador di Córdoba, Teatro Olimpico di Vicenza , per oltre 250 concerti sinfonici e oltre 100 recite di opere liriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attualmente Consigliere del Ministro della Cultura per la Musica, ha ricoperto il ruolo di Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana, Direttore Principale Ospite del Festival Puccini di Torre del Lago e Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte presso il Teatro Antico di Taormina; inoltre è stata membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura dal 2019 al 2022. Diversi i riconoscimenti ottenuti, in particolare per le sue capacità artistiche e l’impegno per la diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni, tra cui lo storico premio Scala d’Oro, il Premio Pegaso della Regione Toscana, il Premio America, il Premio Kinéo e il Premio Nazionale Gentile da Fabriano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Corriere della Sera la segnala tra le 50 donne dell’anno 2017, nel 2018 Forbes la inserisce tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni e Fortune tra i 40 under 40 del 2023 e del 2024. Accanto all’attività professionale porta avanti un’intensa attività divulgativa, collaborando con istituzioni riconosciute quali Universität Wien, Università Bocconi di Milano, Politecnico di Milano, IULM, Polimoda di Firenze, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Università Federico II di Napoli, Università Cattolica di Milano per la quale ha tenuto il concerto di inaugurazione dell’anno accademico nell’anno del centenario (2021), LUISS per la quale ha tenuto una lectio magistralis in occasione del trentennale della scomparsa di Guido Carli e Università di Sassari per la quale ha tenuto la lectio magistralis per l’inaugurazione dell’anno accademico 2018/19. Per la casa editrice UTET ha pubblicato “Allegro con fuoco” e “Le sorelle di Mozart”, tradotto in francese da Payot et Rivages con il titolo “Fortissima” e in spagnolo per MRA Ediciones con il titolo “Las hermanas de Mozart”, “L’ora di musica” e “Puccini contro tutti”; per DeAgostini Scuola ha curato il manuale di educazione musicale per le scuole secondarie di primo grado “Armonie”. Nel 2022 ha inoltre pubblicato il saggio “Ciclicità, staticità e atemporalità – Il viaggio del Wanderer attraverso l’estetica schubertiana” all’interno di “Verbum Caro”, miscellanea dedicata all’80esimo genetliaco di S.E. il Cardinale Ravasi – Edizioni San Paolo – recita il testo pubblicato online. Per Warner Music Italy ha pubblicato gli album “My Journey” e “Heroines”.Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://www.fondazionecrea – si apprende dal portale web ufficiale. it/festival-dannunziano/ dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli che sono tutti a ingresso gratuito

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it