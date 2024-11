Emiciclo. Biblioteche, Paolucci e Alessandrini: la maggioranza promette impegno. Ora vigileremo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi, durante la seduta della Quinta Commissione consiliare regionale, il punto relativo alla Risoluzione per il rilancio delle biblioteche regionali è stato rinviato su richiesta della maggioranza, che ha manifestato la volontà di attivarsi per affrontare la questione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un interesse finalmente sbocciato, nonostante siano mesi che peroriamo la causa delle biblioteche insieme ai Giovani Democratici, perché rappresentano presidi culturali fondamentali, soprattutto nelle aree interne, e non accetteremo ulteriori ritardi”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci e la consigliera Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “Prendiamo atto dell’impegno dichiarato dalla maggioranza, non potendo non sottolineare, però, che il centrodestra si ricorda di temi di questo genere solo quando è l’opposizione a proporli, per questo vigileremo nei prossimi giorni affinché le promesse si traducano in atti concreti – avvertono Paolucci e Alessandrini – . Se quanto promesso non sarà mantenuto, siamo pronti a ripresentare la Risoluzione direttamente in Consiglio regionale, senza ulteriori passaggi intermedi – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro obiettivo resta chiaro: ottenere personale adeguato, investimenti mirati e un prolungamento degli orari di apertura per tutte le biblioteche regionali, con un focus su quelle delle aree interne come Sulmona – Non ci fermeremo fino a quando non avremo raggiunto questi risultati, per questo avvieremo nei prossimi giorni un giro di visite ispettive presso i luoghi della cultura, in particolar modo le biblioteche, di tutta la regione”. “Come Giovani Democratici vigileremo perché ciò avvenga – così il segretario regionale Saverio Gileno e il segretario provinciale dell’Aquila Francesco Balassone – va tenuta alta l’attenzione sulle istanze avanzate dalla comunità giovanile e studentesca, in particolare quelle relative alla Biblioteca “G. Capograssi” di Sulmona”. (com/red)

