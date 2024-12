Emiciclo. Bilancio di previsione, parere favorevole delle Commissioni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nella giornata odierna le Commissioni consiliari Seconda “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, Terza “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive”, Quarta “Politiche europee” e Quinta “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” si sono riunite per esprimere il parere sul Progetto di legge n. 52/2024 di iniziativa della Giunta regionale – DGR n. 853/C del 17.12.2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).Al termine della discussione, nel corso della quale i commissarri di opposizione hanno confermato le loro critiche sull’impostazione del Bilancio di previsione, la Seconda Commissione, presieduta dal consigliere Emiliano Di Matteo, ha espresso parere favorevole (con i voti della maggioranza e la contrarietà dei gruppi di minoranza). Analogo l’esito del voto espresso dalla Terza Commissione presieduta dal consigliere Nicola Campitelli e dalla Quarta Commisione presieduta da Leonardo D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. La giornata si è conclusa con la seduta della Quinta Commissione (presidente Paolo Gatti) che, come in precedenza, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione grazie ai voti della maggioranza (voto contrario della minoranza).I lavori riprendereanno venerdì 27 dicembre, alle 10:30, quando si tornerà in Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” per l’esame finale dei provvedimenti, necessario all’espressione del parere finale di merito che dovrà arrivare entro le 14 di sabato 28 dicembre – si apprende dalla nota stampa. L’iter commissariale si chiuderà anche senza l’espressione del parere – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, alle 15, è previsto l’avvio di una prima seduta del Consiglio regionale per l’esame della Legge “Milleproroghe” e di eventuali provvedimenti licenziati dalle Commissioni – La seduta dedicata ai provvedimenti contabili e di programmazione avrà inizio alle ore 16. All’ordine del giorno: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2025-2027. I lavori d’Aula potrebbe proseguire a lunedì 30 dicembre con chiusura entro le 24.

