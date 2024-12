Emiciclo. Bilancio, Menna: riflessioni necessarie e appello alla responsabilità

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Tra poco torneremo in Consiglio Regionale per valutare e approvare il Bilancio di fine anno, ma è d’obbligo fare alcune considerazioni – precisa il comunicato. Innanzitutto vorrei tornare sulla vergognosa pagina di sabato scorso, quando l’assessore D’Annuntiis ha sollevato polemiche infondate sul ‘Premio Pigro’, sostenendo che un invito riportasse il volto di un maiale – che è semplicemente la copertina di un disco di Ivan Graziani, a cui è intitolato il premio – e che mancasse il logo della Regione Abruzzo – Accuse immediatamente smentite da prove evidenti portate in aula dal collega consigliere Cavallari – precisa il comunicato. Nonostante ciò, la maggioranza ha incredibilmente votato contro se stessa, bloccando un provvedimento che aveva già ricevuto approvazione unanime in commissione e che destinava venticinquemila euro a questo importante evento culturale, organizzato da un’associazione teramana – si legge sul sito web ufficiale. E’ stata questa una pagina triste, desolante e vergognosa e mi auguro che il presidente Marsilio si renda conto della gravità di quanto accaduto e vi ponga rimedio, perché simili episodi danneggiano l’immagine della Regione e tradiscono le aspettative di chi lavora per valorizzare la cultura abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Passando al merito del bilancio regionale invece ancora una volta vediamo fondi destinati a eventi come il Festival ‘Cartoons on the Bay’ o la ‘Fiera della Birra Agricola e Artigianale’, mentre continuiamo ad avere una sanità in cui mancano i farmaci nelle farmacie ospedaliere o le carenze di personale nel 118 come ho evidenziato nel corso del mio intervento – recita il testo pubblicato online. Ci piacerebbe poi vedere delle risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui spesso ci si riempie la bocca, ma poi non si entra mai nel merito e non si attuano le adeguate politiche affinché chi costretto su una sedia a rotelle riesca poi a districarsi nelle nostre città, ancora lontanissime da un sistema inclusivo e facilitato per i diversamente abili – precisa la nota online. Non dimentichiamo poi le nostre zone industriali che sono lasciate nel più totale abbandono, e l’Arap – ora commissariata – riceve poca attenzione – si apprende dalla nota stampa. È emblematico il caso della Val di Sangro, che produce il maggior PIL regionale, ma versa in condizioni pietose dal punto di vista infrastrutturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poca attenzione anche alle aree interne, in particolare quelle dell’alto Vastese e alto Sangro sempre più marginalizzate e prive dei servizi fondamentali – aggiunge la nota pubblicata. Voglio augurarmi che la maggioranza torni sui propri passi, come è già accaduto sul tema della vita indipendente, dove, dopo le nostre ripetute segnalazioni, sono state trovate le risorse necessarie per tutte le famiglie – si apprende dalla nota stampa. Questo dimostra che se c’è la volontà politica, le risorse per le esigenze vere degli abruzzesi si possono trovare – Chiediamo di lavorare in questa direzione, per un bilancio che risponda alle priorità reali della nostra comunità”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Vincenzo Menna – (com/red)

