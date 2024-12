Emiciclo. Bilancio: ok parere dei Revisori. In Commissione “milleproroghe” e audizioni assessori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La prima commissione consiliare “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo D’Incecco, ha proseguito la sessione di bilancio con le ultime audizioni in vista dell’esame finale della manovra finanziaria 2025-2027. In tarda mattinata è arrivata la notizia del parere favorevole dei Revisori dei Conti, che garantirà il rispetto del calendario della sessione di bilancio, con l’inizio dei lavori consiliari nel pomeriggio di domani.Audizioni sulla sanità. In Commissione, questa mattina, è stato ascoltato il manager della Asl di Chieti, Thomas Schael, che ha riferito sul Piano di rientro dell’Azienda sanitaria e sulla relativa situazione debitoria – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire il direttore generale dell’Agenzia regionale per la Committenza, AreaCom, Donato Cavallo, che ha fatto il punto sul potenziamento dell’organico in relazione ai volumi di gara, in special modo in ambito sanitario, che la centrale acquisti deve sostenere – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni (Milleproroghe). Alla ripresa dei lavori è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, primo firmatario di uno dei due progetti di legge cosiddetti “Milleproroghe”. Il confronto sul tema ha coinvolto anche l’assessore regionale alla cultura e al sociale, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. La Commissione ha deciso di assumere come testo base quello proposto dalla Giunta regionale che, di fatto, assorbirà anche l’articolato proposto da Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. E’ stato fissato per domani, sabato 28 dicembre, alle ore 11, il termine ultimo per gli emendamenti. L’esame dei documenti di bilancio – recita il testo pubblicato online. I Commissari hanno poi proseguito l’esame dei documenti del bilancio 2025-2027: al tavolo della Prima Commissione si sono susseguiti gli interventi degli assessori, Mario Quaglieri (bilancio), Emanuele Imprudente (agricoltura), Roberto Santangelo (cultura e sociale). Il confronto si è concentrato in maniera particolare sull’utilizzo dei fondi destinati alle iniziative culturali.Domani, sabato 28 dicembre, dalle ore 10.30 proseguirà l’esame di merito dei provvedimenti di programmazione economica e progetti contabili con espressione del relativo parere entro le ore 14 ovvero chiusura dei lavori anche senza l’espressione del parere – si apprende dalla nota stampa.

