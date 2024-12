Emiciclo. Bilancio, Verrecchia: buon senso per rispondere a esigenze dei territori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “E’ stato appena approvato il bilancio 2025-2027 della Regione Abruzzo, con la solita serietà che contraddistingue questo governo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una norma di buon senso che risponde a precise esigenze dei territori e degli abruzzesi, dalla sanità allo studio e al sociale, dalle infrastrutture alla cultura – Previsioni di spesa che certamente arricchiremo nel corso del prossimo anno per soddisfare ancor meglio i bisogni dei nostri cittadini. Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza per il proficuo lavoro di squadra che, come sempre, conduce a misure mirate e necessarie, ed anche i colleghi di opposizione per il contributo fornito”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

