Emiciclo. Biondi nuovo presidente Anci, Prospero: giusto riconoscimento al suo lavoro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Desidero congratularmi con Pierluigi Biondi per la sua elezione a Presidente di ANCI Abruzzo – Questa nomina rappresenta un giusto riconoscimento al lavoro e alla dedizione che Biondi ha sempre dimostrato come amministratore, e sono certo che saprà guidare l’associazione con la stessa competenza e visione che ha reso L’Aquila un esempio di resilienza e dinamismo – riporta testualmente l’articolo online. L’elezione di Biondi ha messo in evidenza la capacità del centrodestra abruzzese di unirsi e mobilitare i suoi sindaci attorno a una candidatura forte e condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Di contro, il centrosinistra ha dimostrato ancora una volta la sua arroganza, rifiutando ogni accordo dignitoso, con la pregiudiziale che il candidato non dovesse essere Biondi – precisa la nota online. Anche di fronte a una sconfitta netta, con circa il 70% dei voti a favore del centrodestra, si è scelto di ignorare la realtà dei numeri e di tentare di imporre la propria visione – A Pierluigi Biondi e a tutti gli eletti i migliori auguri per un mandato ricco di soddisfazioni e di buoni risultati – precisa la nota online. Sono certo che sapranno essere un punto di riferimento autorevole per tutti i Comuni abruzzesi”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it