Emiciclo. Blasioli: “Appello Coldiretti su fauna selvatica”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Questa mattina ho partecipato alla mobilitazione indetta da Coldiretti per sollecitare l’adozione da parte della Regione Abruzzo di un piano di contenimento straordinario della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che costituiscono una minaccia acclarata per colture e allevamenti”. Lo scrive il consigliere regionale PD e vicepresidente del Consiglio, Antonio Blasioli, e aggiunge: “Dalle relazioni dei vari responsabili provinciali è emerso un quadro critico che necessita di soluzioni concrete e tempestive – si apprende dalla nota stampa. E noi non possiamo che appoggiare le rivendicazioni degli agricoltori condividendo e amplificando il grido di allarme lanciato da uno dei comparti più preziosi del nostro territorio – Abbiamo ascoltato le risposte fornite dal Presidente Marsilio, condite dalla solita retorica antiambientalista, e verificheremo che venga rispettato l’impegno preso dalla Giunta di attuare a livello regionale le misure previste dal decreto interministeriale dello scorso giugno, portando cioè in Consiglio nel giro di un paio di mesi il piano di contenimento prospettato da Coldiretti”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

