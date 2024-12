Emiciclo. Blasioli: Barone ha dedicato la sua vita agli ultimi e agli oppressi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Si è svolta al Teatro Marrucino di Chieti la cerimonia di investitura dei nuovi ambasciatori d’Abruzzo nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Un riconoscimento prestigioso destinato annualmente ai personaggi di origine abruzzese che si sono maggiormente distinti nel mondo o in altre regioni italiane per meriti accademici, culturali, politici o sociali – precisa il comunicato. Il Consiglio Regionale quest’anno ne ha individuati otto – Si tratta del docente universitario Francesco Barone, il già vice direttore generale della Banca d’Italia Piero Cipollone, il compositore e produttore Luca D’Alberto, l’architetto Daniela Di Santo, l’imprenditore Claudio Intilangelo, il fumettista e pittore Gaetano Liberatore, il Prof. Gaetano Paludetti, specialista di eccellenza in Otorinolaringoiatria, e il Dott. Carlo Zazza, specialista in fisioterapia con una lunga esperienza nel mondo dello sport ai massimi livelli – precisa la nota online. Tutti hanno meritato questa prestigiosa onorificenza per aver impersonificato, ciascuno nel suo campo, i valori più autentici della nostra terra – si legge sul sito web ufficiale. Personalmente ho indicato il Prof. Francesco Barone, docente del Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila con all’attivo oltre 60 missioni umanitarie condotte nei territori più disastrati dalle guerre – si apprende dalla nota stampa. Ruanda, Burundi, Senegal, Repubblica Democratica del Congo, Paese da cui è stato costretto a rientrare in fretta e furia la scorsa primavera a causa dell’aggravarsi dell’escalation di violenze – si apprende dalla nota stampa. Una vita intera, la sua, spesa dalla parte degli ultimi e degli oppressi, contribuendo alla costruzione di scuole, strutture sanitarie, al fine di portare un messaggio di solidarietà e di speranza in quei territori dove, nell’indifferenza del mondo, avvengono quotidianamente i crimini più indicibili”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – (com/red)

