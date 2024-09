Emiciclo. D’Addazio: pecorino di Farindola alla ribalta nazionale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il pecorino di Farindola rappresenta l’Abruzzo in Italia, attraverso il progetto itinerante di promozione turistica del Ministero del Turismo, partito ieri da Torino, svelando i segreti di una tradizione secolare vestina e valorizzando la regione tutta”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ed il vice sindaco di Farindola, Giammarco Marzola, commentano la selezione del prestigioso formaggio tradizionale abruzzese tra i 21 prodotti italiani scelti per l’edizione 2024 di ‘Scopri l’Italia che non conoscevi’. “E’ per noi motivo di grande orgoglio – dichiarano – e l’evento è di certo uno straordinario momento di promozione territoriale su scala nazionale: sono previste 17 degustazioni su un bus-ristorante che girerà l’Italia proponendo un autentico kit olfattivo, ed un assaggio di un piatto tipico regionale in cui emerga lo specifico aroma del nostro pecorino – recita il testo pubblicato online. Notevole sarà il risalto mediatico e – siamo certi – che sorprendente sarà la scoperta dei numerosi esperti del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parallelamente alla manifestazione nazionale, che proseguirà fino al mese di ottobre – aggiungo i due amministratori – a Farindola si svolgerà sabato prossimo, 7 settembre, la prima edizione di ‘Fattorie aperte, alla scoperta dei caseifici locali, con degustazioni guidate e pranzi a tema in ristoranti convenzionati – precisa la nota online. Un’altra modalità per rinnovare l’attenzione alla nostra identità enogastronomica ed avvicinare un pubblico sempre più variegato – riporta testualmente l’articolo online. Farindola, città del formaggio 2023, è sempre più alla ribalta nazionale favorendo le attuali e future ambizioni turistiche”, concludono D’Addazio e Marzola – (com/red)

